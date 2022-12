Galerii ⟩ Pilt puu otsas tänitavast naabrist võitis auhinna

Võistlustulle kümmekond jäädvustust saatnud Ilves aimas, et mõni tema pilt žüriid kõnetas, kui eelmisel nädalal potsatas postkasti kutse Tartu loodusmajja fotovõistluse lõpuõhtule. Reedel ülikoolilinna sõitnud noorel loodushuvilisel polnud aimu, milline pilt ja millise auhinna vääriliseks osutus. Alles auhinnagalal selgus, et ajakirja Eesti Loodus auhinna võitis kahe linnu vahelist intriigi edastav kaader.

23aastane Ilves ise ei pidanud kakupilti oma huvitavaimaks tööks. “Mu enda lemmikud olid teised, võib-olla natuke haruldasemad pildid. Seda suurem heameel on tõdeda, et lõpuks tõi auhinna pilt, mis on mu kodust linnulennult paarisaja meetri kaugusel tehtud,” rõõmustas ta.