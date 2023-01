“Hea, et see “sõjaaeg” meil ära lõppes,” ütles tihemetsalane Erna Gross.

Saarde vallavanem Külli Karu on kuulnud ja lugenud kahesuguseid arvamusi: osa on rõõmsad, et avalikust ruumist on kadunud kasutuseta seisnud kolemajad, teised aga igatsevad möödunud aegu ja tunnevad, et lammutamise asemel tulnuks varemetele elu sisse puhuda.