Tuhandetel hektaritel püütakse aega tagasi pöörata

Eelmisel aastal sai RMK Pärnumaal puisniitude taastamistöödega valmis kokku 23 hektaril ning neist saavad taas poollooduslikud kooslused ehk heina- ja karjamaad. Raiuti maha liigsed puud ja põõsad, freesiti kännud ja mättad ning ebaühtlane pinnas tasandati, et anda neile aladele tagasi nende endisaegne ilme. “Et need edaspidigi säiliksid poollooduslikuna, tuleb neid niita ja neil karjatada loomi,” ütles RMK looduskaitsespetsialist Priit Voolaid.

Poollooduslikud kooslused on Voolaiu sõnutsi välja kujunenud inimese abil, peamiselt niitmise ja karjatamisega. Loomapidamise vähenemisel ja muutumisel paljusid neid alasid enam ei kasutatud ja sinna kasvas võsa. “Hooldatud poollooduslikud kooslused on aga väga liigirohked elupaigad, see ongi põhjus, miks neid taastatakse