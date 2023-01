Pärnu valimisjaoskondades tuleb mitu muutust

Märtsis toimuvatel riigikogu valimistel ei saa enam oma häält anda Tammsaare koolis. See-eest on valimisjaoskond Maxima XXX kaubanduskeskuses avatud varasema kolme päeva asemel kogu valimisnädala vältel.

Pärnu linna valimiskomisjoni esimees, linnasekretär Tiina Roht selgitas, et kuna Tammsaare koolis oli valijate arv kõige väiksem ja Maximas üks suuremaid, võeti vastu otsus hoida kaupluse jaoskond kauem avatud. “Oluline on valimisjaoskonna asukoht ja ligipääsetavus, et valija saaks valimistoimingu teha võimalikult mugavalt ja kiiresti,” põhjendas Roht.