Aasta puu ⟩ Pärnumaalt leiab ainulaadseid ja veidraidki pedajaid

Hoolimata sellest, et rabas kasvavad bonsailikud männid erinevad suuruselt ja kujult oluliselt pea 50 meetrit taeva poole püüdlevatest metsapuudest, on tegu sama liigi – hariliku männiga (Pinus sylvestris). Maarjamaal teisi männiliike looduslikult ei kasvavagi, levinud mägimänd on sisse toodud ilu- ja pargitaimena. Mälumänguhuvilistel tasub meeles pidada, et maailmas on männiliike 115.