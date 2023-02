Pildid ja video ⟩ Tihemetsas sukeldusid elamusliku kunsti nautijad basseini

“Elagu “Kolm apelsini” ja elagu kolm puuhalgu ja mul on hea meel, et sellest võetakse osa,” nentis Older, vaadates vaese kunstniku toetuseks kõrguvat puuriita, mille ees uhkeldas kilinginõmmelaste panus, oranž võrk kaminapuudega, seotud sinivalge lindiga ja kaunistatud meile armsa sinimustvalge pisilipuga. “Kui ma kunagi Tõrvas näituse tegin, toodi sissepääsuks telliseid, sest mul oli vaja ahju parandada. Mõni tagus laudadest kohvri ja see oli vaja lahti taguda, et šamottkivid kätte saada.”