Poliitikud leidsid valimisplakatitele tavapäratu lahenduse

MTÜ Eesti Turbamuuseumi vedajatel Kalev Kaljustel ja Priit Ermil tekkis idee, et kasutuks muutunud plakatitest võiks korraldada praktilise otstarbega näituse ja katta Tootsis vana briketivabriku katkised aknad poliitikute näopiltidega.

Kui Erm aitas poliitikutel plakateid Tootsis üles panna, nägi ta, et need on tehtud tugevast materjalist ja nendega annaks katta näiteks katkisi aknaid.