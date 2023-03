Omapäi lesiv karvakala ei vaja inimeste abi

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko ütles, et hallhüljes sigib nii maismaal kui jääl. Pärast poja ligikaudu 16päevast imetamist algab n-ö võõrutusperiood, mil poeg peabki veetma rohkem aega iseseisvalt.

Kuival maal oleva hülgepoja jaoks tekitab inimene ja kindlasti uudistama tikkuv koergi suurt stressi ja olukord võib ta vette ajada. See on aga hülgepojale ohtlik, sest märgunud titekarv teda külma eest ei kaitse ning halvemal juhul võib suplus viia alajahtumise ja isegi surmani.

Rakko täpsustas, et hülgepoeg võib olla merest isegi mõnesaja meetri kaugusel, aga vee äärde tagasi saab ta enamasti ilma kõrvalise abita ja siis, kui ise soovib. “Alles siis, kui hülgekutsikas on sattunud enda jaoks ohtlikku kohta, näiteks suure sõidutee äärde, või loomal on selged vigastused, palume sellest teada anda numbril 1247,” toonitas keskkonnaameti kõneisik.