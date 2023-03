PÜTK pikendas sõjapõgenike linnaskäikude tõttu bussiliini

Alates sügisest on Pärnust õhtupoolikul läbi Uulu, Kilingi-Nõmme ja Tihemetsa Kanaküla poole kursi võttev buss juba väljudes pahatihti niivõrd tuubil, et viimasena bussi peale astujatele enam istekohti ei jagu ja nad peavad ligemale tunnise sõidu Saarde vallakeskusesse püsti seisma.

Pärnumaa ühistranspordikeskuse (PÜTK) vanemlogistiku Avo Rahu sõnade kohaselt on ta juba mõnda aega liinil silma peal hoidnud ja ta tunnistas, et reisijate murel on tõepõhi all.