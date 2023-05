Hirvojad päris kõigile väärikate ülikooli loengutele ei jõudnud, sest lapselapsed ja muud tegemised nõudsid oma osa. Väärikatele mõeldud täiendkoolituse juures meeldib neile, et pääseb kodust välja, kohtab vanu tuttavaid. Plaan on tulevalgi aastal osaleda ja nüüd on selleks võimalus, kuna lapselapsed on juba suured. “Muidu oleksime varem tulnud. Me kuulsime oma tuttavate käest, et siin on väga tore ja sellepärast tulimegi siia,” tähendas Maie.