Pärnu politseijaoskond saadab kummipaadi pensionile

Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt märkis, et uus veesõiduk tähendab Pärnu politseijaoskonnale suurt edasiminekut nii merepäästesündmustele reageerimisel kui ka igapäevases patrullitöös. “Kuna veeliiklus Pärnu lahel ja jõel on aasta-aastalt aina intensiivsem, ootab meie uut mootorpaati ees tihe tööpõli,“ rääkis Kütt. “Terjel on selleks väga head eeldused: ta on ilmastikukindlam, suurema mahutavuse ja parema manööverdamisvõimega ning temaga saame merele minna pikemaks ajaks." Pärnu eelmine mootorpaat, millel nüüdseks turjal juba 20 aastat, oli politseijaoskonna juhi sõnutsi plastist korpusega kummipaat, kuid Terje on tugeva metallkerega veesõiduk, mis kannatab isegi õrna jääga sõitmist. Tähtis on seegi, et Terje saab võtta peale rohkem inimesi ja meie merepäästjatel on paadis varasemaga võrreldes märksa paremad töötingimused.