Ühe kindla vigastuse poolest kuulub Eesti halvim näitaja Pärnumaale

Olukord, kus vanem inimene on kodus kukkunud ja vajab abi, on igapäevaselt tuttav ka päästjatele. Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Janika Usina teatel tuleb ette sedagi, et kukkunu lamab maas tunde või isegi päevi, enne kui keegi hakkab muretsema ja abi kutsub.