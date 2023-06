Aedade taga luusivad võõrad jõuavad üha sagedamini politsei radarile

Viimaste nädalate jooksul on taolisi küsimusi õhku visatud paljudes siinse kandi suuremates ja väiksemates sotsiaalmeedia gruppides ning esitatud üleskutseid silmad lahti hoida ja kahtlaste tegelaste liikumisest politseile teatada.

Pärnu politseijaoskonna Pärnumaa piirkonnagrupi juht Tõnu Kivis ütles, et politsei on kahtlastest võõrastest viimastel nädalatel palju teateid saanud. Tema sõnutsi on neid tulnud mitmelt poolt, nii Pärnu osavaldadest kui ka teistest omavalitsustest, nagu näiteks Tori vallast Tammiste kandist ja Häädemeeste vallastki.