Kahes rannas ei vasta suplusvesi nõuetele

Veeproov näitas lubatust enam soole enterokokke Raeküla ja Vana-Pärnu rannas. Raeküla rannas oli lubatud 100 ühiku asemel näitaja 270 ja Vana-Pärnu rannas 120. Terviseamet peab tõenäoliseks, et korrast ära proovid on seotud eelmisel nädalal puhunud marutuulega, kui kerkis ka merevee tase. Kuna Raeküla rannas on suplusvee kvaliteediklass nelja aasta analüüsitulemuste põhjal jätkuvalt halb, ei kuulu koht tänavugi ametlike supluskohtade nimekirja ning terviseamet ei soovita seal ujuda.