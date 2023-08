Inimesed sattusid uppumisohtu

Päästeamet paneb südamele, et ujuda tuleb kalda lähedal ja nii, et jalad põhja ulatuks. Kui peaks ootamatult väsima või tekib näiteks lihaskramp või mõni terviserike, ei järgne madalas vees ujumise korral tõsine uppumisoht.

Veel said päästjad eile kell 9.37 teate, et Pärnus Laial tänaval on veoauto sõitnud elektriliinidesse. Üles tõstetud kastiga veoauto sõitis ehitustöid tehes elektri- ja tänavavalgustuskaablitesse. Masin tõmbas viltu ka elektripostid. Elektrilevi võttis kaablitest voolu välja ning päästjad vabastasid auto liinide alt. Inimesed vigastada ei saanud.