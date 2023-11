Pärnumaa ei liitunud 2018. aastal tasuta ühistranspordiga, vaid maa- ja linnaliinid on siin mail olnud ühtse piletisüsteemiga. 2018. aasta 1. juulist on Pärnumaa ühistranspordikeskus (PÜTK) teeninud selle aasta lõpuks üle kolme miljoni euro piletitulu, mis on läinud riigile.