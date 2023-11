Galerii ⟩ Laste jagatud helkurid läksid kui soojad saiad ja tuli puudugi

Pärnu noorte vabaajakeskuse noorsootöötaja Alice Virit rääkis, et ettevalmistused helkurikõnniks algasid mitu päeva varem. Esmalt kirjutati kõikidele Pärnu linnavolikogu liikmetele kiri palvega tuua noortekeskusesse helkureid. «Nii mõnigi volinik ja volikogu aseesimees tõigi. Ka transpordiametiga võtsime ühendust ja nemad saatsid 50 helkurit,» rääkis Virit ja täpsustas, et kokku saadi 157 helkurit, millele seoti külge nöörid.

Kõnni eesmärk oli jalakäijad nähtavaks teha nii, et lapsed kinnitavad helkurid ise inimeste riietele. «Aeg on näidanud, et muidu need lähevad pakiga taskusse ja jäävadki sinna,» teadis Virit, kes varem sarnast kõndi korraldanud Viljandimaal Mulgi vallas. Noorsootöötaja ei arvanud, et kõik helkurid käiku lähevad ja plaanis ülejäägi noortekeskuse ette aiale riputada, et inimesed neid sealt võtta saaksid.