Politsei kontrollib maakoolide juures helkurite olemasolu

Pärnu politseijaoskonna Pärnumaa piirkonnagrupi juht Tõnu Kivis märkis esmaspäevase kontrollkäigu kohta, et üldpilt oli väikeste jalakäijate puhul siiski hea. Enamikul oli helkur rõivaste küljes ja paljudel lisahelkuridki koolikoti külge kinnitatud. Neid, kellel helkiv abimees puudus, oli 74. Enamik neist põhjendas helkuri puudumist unustamisega. Politseinikud selgitasid, miks on oluline end nähtavaks teha, ja jagasid helkureid.

“Hommikud on endiselt pimedad ja lumesadu muudab nähtavuse veel halvemaks, seega on elutähtis, et jalakäija end märgatavaks teeks,” kinnitas Kivis. “Helkur aitab sõidukijuhil pimedal ajal ja lumisel teel juba kaugelt teel või tee ääres kõndivat inimest märgata. See annab talle võimaluse kiirust vähendada ja jalakäijast ohutult mööduda.”