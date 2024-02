Rainer Aavik: Turismitulu sõltub lähiajal eelkõige eestlasest, lätlasest ja soomlasest

​“Muu võib lühidalt kokku võtta tõdemusega, et meie välisturismi taastumine kriiside eelsele tasemele seisab puhkajate lisareiside taga. Majanduslik kindlus on globaalselt vähenenud, kuid peamine reis, enamasti rannapuhkus lõuna pool, tehakse ikka ära. Eesti on lisasihtkoht ja lisareise tehakse praegustes oludes märkimisväärselt vähem,” selgitas EASi ja KredExi ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik.



Aavik nimetas, et kogu Euroopas on hästi taastunud lõunapoolsed sihtkohad, kuid ülejäänutel läheb veel aega. “Eesti turismis tähendab see, et peame oma naabreid hoidma veel paremini kui seni ja pakkuma neile siiatulekuks häid põhjusi. Arvestades lähiturgude osa kasvu, on kõige kiiretoimelisem retsept head sündmused,” sõnas turismijuht.



Ühendasutuse turismiosakonna piiriuuringust selgub, et peaaegu kõik Läti ja Soome turistid soovitaksid oma sõpradel Eestit külastada ja kavatsevad isegi viie lähiaasta jooksul taas Eestit väisata.

Kuigi võiks arvata, et ekstreemsed ilmaolud Euroopas panevad turistid lõunamaade asemel Eesti poole vaatama, pole see Aaviku sõnutsi nii lihtne. “Metsatulekahjud ja üleujutused ei haara riike tervikuna, vaid teatud piirkondi. Turist leiab ikka koha, kuhu minna. Eesti trump on jällegi, et meil pole ükskõik mis aastaajal muret ülerahvastatusega. Samuti turundame Eestit kui kestliku turismi sihtkohta, sest kliente, kellele jätkusuutlikkus on oluline, on aina rohkem,” sõnas Aavik.