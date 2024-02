Kaugküttevõrgu uuendamine aitab Pärnus toasooja hinda langetada

Hinnalangetuse on võimalikuks teinud mitu muutust. Esiteks on üldine olukord energiaturul võrreldes viimase paari aastaga tasakaalustatum. “Tänu sellele saame soodsama hinnaga kütuseid hankida, peale selle on Grenil Pärnus käsil mitu investeeringut, mis samuti peaksid hindadele positiivset mõju avaldama,” ütles AS Greni Eesti äride juht Margo Külaots.

Investeeringutest tõi Külaots esile läinud aasta lõpus valminud suitsugaasipesuri, mis vähendab soojakadu ja tõstab kütmise efektiivsust. Uus pesur puhastab korstnast väljuvaid suitsugaase ja võtab sealt välja jääksoojuse, mida saab kasutada kütteks, hoides sel moel energiat kokku.