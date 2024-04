Väikelaste raskete nakkushaiguste vastu vaktsineerimine on järsult langenud

Kokku on 2023. aasta seisuga Eestis ligikaudu 25 000 kuni 16aastast last õigel ajal vaktsineerimata jäänud. Ekspertide hinnangul tähendab see suurt ohtu uute haiguspuhangute tekkeks. Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna juhataja Kärt Sõber tõdes, et laste vaktsineeritus riikliku kava vaktsiinidega oli väikses languses juba enne koroonapandeemiat. “Kuid pandeemia ajal ja selle järel on see järsult langenud. Praeguseks on see jõudnud kriitilise piirini,“ ta.