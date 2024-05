Galerii Uue silla ehitajad “õmblevad” kokku teraskaart, mis kaalub niisama palju kui 600 autot

Poolteise nädalaga on ehitusmehed pannud kokku 140 meetri pikkusest ja 22 meetri laiusest tarindist veidi alla veerandi. Poolteise kuu pärast peab ligemale 950 tonni kaaluv teraskonstruktsioon olema juba sellises konditsioonis, et Hollandist toodavate erimasinatega mõlemal pool jõge sillasammaste vahele vedada ja paigaldada.

Silda ehitava OÜ INF Infra juhatuse liikme Robert Sinikase sõnutsi on kõiki töid väga kaua kavandatud ja need edenevad kui kellavärk. Hiiglasliku terasosise monteerimisel on tema jutu järgi arvestatud isegi sellega, et kui piki- ja põiktalade ühendamine pole veel Laia tänava äärsesse otsa välja jõudnud, saab samal ajal hakata jõe poolt 22 meetri kõrgusele küündivaid kaaredetaile paigaldama.