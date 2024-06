Lääneranna vald võtab suurima võimaliku laenu ja plaanib maamaksu tõusu

Lihulasse kavandatava koolimaja ehitamine läheb hankega saadud pakkumise järgi maksma 11,6 miljonit eurot koos käibemaksuga. Vallal pole siiani õnnestunud saada selle tarvis toetust ühestki riigi korraldatud meetmest. Olemas on vaid 1,5 miljoni euro suhtes leping haridus- ja teadusministeeriumiga ja sellestki on 400 000 eurot juba uue maja projekteerimisele ära kasutatud. Küll kehtib ehitajaga kokkulepe, et 30 protsenti lepingusummast on aega maksta kolm aastat, mis sisuliselt tähendab ehitajalt laenu võtmist. Otsekohe väljakäidava summa suurust kavandab vald vähendada umbkaudu miljoni euro võrra kooliümbruse esialgu tegematajätmise arvelt. Samuti arvestatakse käibemaksuta summadega, just põhjusel, et loodav haldusfirma on käibemaksukohuslane, millel on õigus sisendkäibemaksu tagasi küsida.