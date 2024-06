PILDID Linnapea tervitas Ammende villas kuldseid noori

Vastuvõtt algas Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse kõnega, kus ta tänas kõiki kuldseid lõpetajaid, kes tema kutse vastu võtsid. “Kuldmedaliga õppijal peab sihikindluse ja tubliduse kõrval olema veel midagi sellist, mis teid siia on kandnud ning kannab ka edasi. Teil on kõik võimalused saavutada see, millest te olete alati unistanud. Teie teadmised on meie rahvuslik rikkus, seega on teil väike kohus anda ühiskonnale tagasi ja panustada oma teadmistega, et Eesti ja kogu maailm oleks parem paik,” rääkis ta.