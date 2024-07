Koolijuht päästis Valgerannas kindlast uppumissurmast lainetes ulpinud mehe

“Juba randa jõudes kuulsin merest imelikke inimhääli. Jäin kuulama ning arvasin, et lihtsalt ülemeelikult hullatakse,” meenutab Eenraid möödunud reedel toimunut. “Kuid peagi järgnesid juba hirmutavad helid – häälitsused, mis olid nagu vees hingamise ja puristamise segu."

Just siis, kui ta hakkas kahelt lähedal olnud daamilt küsima, kas neilegi tundub olukord veider, kostsid merelt juba appikarjed. Eenraid valis oma telefonis hädaabinumbri 112, andis telefoni memmedele ja palus neil selgitada, mis juhtunud on, ja abi kutsuda. Seejärel tormas ise merre.

“Õnneks nägin silmanurgast, et üks mees jooksis samuti appi. Ta haaras oma lapselt ujumislaua ning suundusime koos uppuja poole,” rääkis Eenraid. “Peagi saime aru, et asi on ikka tõsine. Uppuja oli eemal, tema noorem kaaslane oli suutnud juba kalda poole ujuda.”