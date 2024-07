Ringkonnakohus mõistis Paikre kunagised juhid osaliselt õigeks

Täiendatud 5. juulil kell 17 karistuste täpsustuse ja Ott Suti kaitsja kommentaariga.



Tallinna ringkonnakohus tühistas oma otsusega varasema Pärnu maakohtu otsuse osaliselt ja mõistis Rossmani õigeks usalduse kuritarvitamises ja Suti usalduse kuritarvitamisele kaasaaitamises. Samuti mõisteti süüdistatavad õigeks toimingupiirangu rikkumises. Seoses sellega tühistati maakohtu otsus ka konfiskeerimise asendamises ja jäeti kannatanu OÜ Paikre tsiviilhagi osaliselt läbi vaatamata.

Ringkonnakohtu hinnangul ei leidnud usalduse kuritarvitamise süüdistuse puhul kinnitust Paikrele suure varalise kahju põhjustamine. Toimingupiirangu rikkumise süüdistuse puhul asus kohus seisukohale, et süüdistatavad ei tegutsenud neid tehinguid tehes ametiisikutena.

Kriminaalasjas käis põhivaidlus selle üle, kas, millist ja kui suures ulatuses tekitati Paikrele kahju. Kohtukolleegium märkis seejuures, et kuigi kahjuks võib olla ka saamata jäänud tulu, ei saa selleks pidada kannatanu pelka lootust, et tema vara tulevikus suureneb, ega ka teoreetilist väljavaadet teenida olemasolevalt varalt teatud tehingute teel raha. Kolleegiumi väitel pole võimalik järeldada, et Rossmani ja Suti tegevuse tulemusena jäi Paikrel saamata tulu üle 40 000 euro.

Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Merry Tiitus sõnas, et kuigi nii maa- kui ringkonnakohus nõustusid prokuratuuriga selles, et Paikre juhttöötajad on toime pannud eri kuritegusid, tõlgendas ringkonnakohus osa kuriteoepisoodide tõendeid teisiti kui prokuratuur ja maakohus. Nii jõudis ringkonnakohus teistsuguse õigusliku hinnanguni.