Alar Laneman liitus Reformierakonnaga

"Praegusel kahtlemata keerulisel ajastul on meie kõigi kohus vaadata, mida teha oma riigi heaks. Meie ühist Eestit saab kaitstuna hoida, toetades neid, kes rasketel aegadel on võtnud kanda valitsusvastutuse. Kriitikast olulisem on sisuline panustamine ja teod saavad sündida vaid osaluses. Just seetõttu otsustasingi liituda Reformierakonnaga," lausus Alar Laneman Reformierakonna tänahommikuses pressiteates. Laneman lisas, et peab oluliseks majanduse ja tööstuse senisest suuremat osalust riigikaitses.