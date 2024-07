Wendre suutis suurest kahjumist välja ronida

Ainuüksi Euroopa Liidus elab ligi 450 miljonit inimest, nii et meie turg ei kao kuskile.

Oma jaeketi loomine on seni peamiselt maailma ja Euroopa suurtele sisustuskettidele patju, tekke ja madratseid tootnud Wendrele osa plaanist grupi ärimudelit arendada. "Oleme viimastel aastatel usinalt arendanud oma brändiportfelli ja tootevalikut ning ette valmistanud oma jaekaupluste keti avamist põhilistel turgudel. Järgmise viie aastaga tahaksime jõuda selleni, et säilitades oma praegust private label’i (omamärgitooted, toim) kliendibaasi, moodustaksid juba 20–25 protsenti käibest omatooted ning kümne aasta perspektiivis võiks omatoodete osa kasvada circa kolmandikuni," kirjeldas Perkins kasvuvisiooni.

Wendre äri hoiab elus fakt, et enamik täiskasvanuid higistab ühe ööga umbes kilogrammi jagu vedelikku, mis imbub siis patja, tekki ja madratsisse. "Muidugi saab neid pesta, kuid iga paari aasta tagant tuleb unetarvikud välja vahetada. Ainuüksi Euroopa Liidus elab ligi 450 miljonit inimest, nii et meie turg ei kao kuskile," on Perkins Wendre tuleviku suhtes optimistlik.