Transpordiamet plaanib Tammistes liiklusohtliku koha korda teha

Näiteks on riigiametile selle kohta kirja saatnud Tammiste lasteaia-algkooli hoolekogu. Kohalikud soovisid, et Nuka bussipeatuse juurde tuleks ohutussaar ja et asulasisese ala piire nihutataks nii, et teeületuskohtade juures oleks autode kiirus väiksem.