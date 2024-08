Põhja-Pärnumaal sõideti autoga kraavi

Põhja-Pärnumaa vallas sõideti läinud nädalavahetusel autoga kraavi. Esiti kirjutas Pärnu Postimees, et kaks autot põrkasid 10. augustil kell 17.45 Tagassaare külas kokku. Nagu selgitas Lääne päästekeskuse pressiesindaja Maris Moorits, teatas häirekeskusesse helistanu, et kahe sõiduauto osalusel toimus liiklusõnnetus ja üks neist paiskus kraavi. Hiljem selgus, et tegemist oli ühe kraavi sõitnud autoga ja ühtegi teist sõidukit avariis ei osalenud.