Põllumajandus-kaubanduskoda asub juhtima Kerli Ats

Sel nädalal allkirjastasid EPKK nõukogu esimees Sivar Irval ja Kerli Ats lepingu, mille kohaselt Ats alustab koja juhina tööd 1. detsembrist.



"Kerli Atsi kasuks räägib suurepärane valdkonna tundmine ja tema lai koostöövõrgustik nii Eestis kui Brüsseli tasandil," avaldas Irval. "Teda kuulates ja temaga suheldes oleme mõistnud, et Kerlil on ambitsiooni ja võimekust näha suuremat pilti, ja usume, et tema tulek toob meile kõigile uut hingamist. Meil on väga hea meel, et Kerli Ats otsustas pakutud väljakutse vastu võtta."



"Kuigi rollivahetus on kindlasti keeruline, on nii taluliit kui koda alati seisnud põllumajandustootjate eest," kinnitas Ats. Märkides, et juhina on ta lähtunud efektiivsusest ja toetanud iga meeskonnaliikme potentsiaali. Seda kavatseb ta teha uues ametiski.



Kerli Ats on olnud taluliidu juht 2017. aastast. EPKK avaldas pressiteate vahendusel, et taluliit on teinud nendega tihedat koostööd ja kahel organisatsioonil on olnud paljus samasugused seisukohad. Üksmeelel on nad olnud näiteks toidutootmise mitmekesisuse säilitamise teemal.



Atsil on EBSi ettevõtluse eriala magister ja talle on omistatud Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolist viies tase loomakasvatuses.