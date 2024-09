Tervisekeskuse pealik, kohati vastuvoolu ujuv ja suurima nimistuga peretohter Madis Veskimägi ütles avakõnes, et ei tahtnud poolikut maja avada. Kui ruumid ehituslikult 2018. aastal valmis said, ei olnud seal veel hambaravi, apteeki ega röntgeniaparaati – Veskimäe meelest peavad need ühes terviklikus ja patsiendile orienteeritud tervisekeskuses kindlasti olema. “Oli aastaid, kui minu nimistu kahanes, sest öeldi, et ei ole mõtet siia tulla, kui rohtude järele peab ikka linna sõitma,” märkis Veskimägi.