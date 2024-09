Pärnu innovatsioonifond ootab nutika linnaruumi ideid

Innovatsioonikonkursi eesmärk on toetada ettevõtteid, mis muudavad Pärnu linnaruumi nüüdisaegsemaks, inimsõbralikumaks ja kestlikumaks – luues selleks kas täiesti uusi lahendusi või arendades olemasolevaid tooteid ja teenuseid. Peale rahalise toetuse panustab linn lahendustesse nii kontaktide, taristu kui katsekeskkonnaga.



Ideed on oodatud kõikjalt Eestist ja projekti kohta on toetus kuni 20 000 eurot.

Pärnu abilinnapea Irina Talviste ütles, et Pärnu innovatsioonifond toetab andekate ja ettevõtlike inimeste ideede elluviimist, arendades targa linna lahendusi, mis aitavad tõsta linnaelanike heaolu. “Uued ja innovatiivsed lahendused muudavad inimeste igapäevaelu mugavamaks, turvalisemaks ja keskkonnasäästlikumaks. Tore, et mõni eelmisel aastal esitatud idee on juba ka teostatud," ütles Talviste.

Maksimumtoetus on 20 000 eurot ettevõtte kohta.

Tehnopoli eestvõttel on innovatsioonikonkurssi mitu aastat edukalt ellu viidud nii Tallinnas kui Kohtla-Järvel. Mullu toimus konkurss esimest korda Pärnus ja toetust said Solinteli nutikad tänavavalgustid, 7Sense’i pimedatele mõeldud uudne abivahend, Triumf Researchi laste vaimset tervist toetav rakendus, Traffesti targad liiklusmärgid ja liikumisandmete analüüs ning Fudloopi toidujagamiskapp.

"Eelmise aasta projektid näitasid edukalt, et koostöö Pärnu linnaga pakub ettevõttele väärtuslikke kogemusi, nähtavust ja kiirendab ettevõttesisest innovatsiooniprotsessi. Samuti aitavad linnakeskkonnas testitud lahendused kaasa ligipääsetavuse parandamisele ja tõstavad teadlikkust uuenduslike tehnoloogiate kasutamise võimalustest," märkis Tehnopoli nutitehnoloogiate valdkonnajuht Anu Puusaag. Ta lisas, et Tehnopoli eesmärk on toetada maailma muutvat tehnoloogiaettevõtlust.

Kandideerimise tähtaeg on 27. oktoober. Innovatsioonifondist toetatakse kuni kuut tiimi, toetus ettevõtte kohta on 20 000 eurot. Tänavu on tähelepanu keskmes rohetehnoloogia, süsinikjalajälje vähendamine, ligipääsetavus ja teised innovaatilised linnaruumilahendused.

Taotlused vaadatakse läbi oktoobri lõpuks, seejärel saavad valitud ettevõtted kutse esitleda oma ideed hindamiskomisjoni ees. Rahastusotsuste ja lepinguteni jõutakse samuti sellel aastal.