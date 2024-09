Saardes meenutati tudengeid, kes hukkusid koduõuel

Pärnus Vabaduse pargis ütles Kaitseliidu Pärnumaa maleva ajaloopealik Mehis Born, et 1944. aasta keerulistest sündmustest ja Otto Tiefi valitsuse tähtsusest rääkides, et mõtestatakse varasemast teisiti ning ligemale 80 000 paadipõgenikule vaadatakse kui meelsusavaldajatele.

Mälestuspalve pidas Kaitseliidu Pärnumaa maleva kaplan Eduard Kakko. Kaplan kõneles eestlastele omasest jonnist ja kui tundus, et kõik on läbi, aeti selg sirgu ja koonduti vastupanuks. Ta soovis, et suudaksime seista iseseisvuse eest ja anda oma riigi edasi tulevastele põlvedele.