Korterelamute kordategemiseks jagub Pärnumaale kuus miljonit eurot

Kliimaministri määruse järgi erinevad summad piirkonniti. Jaotuse aluseks on võetud piirkonna korterite arv, kinnisvara hind ja leibkondade sissetulek. Pärnumaa toetuseelarve on kuus miljonit eurot.

Toetus on mõeldud korterelamu terviklikuks rekonstrueerimiseks, mis hõlmab energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamiseks vajalikke tegevusi hoone vundamendist kuni katuseni. Üksiku tegevusena on võimalik võtta ette ka küttesüsteemi puudutavad tööd: ühendada kortermaja kaugküttevõrguga või asendada gaasi-, elektri- või ahiküte lokaalset taastuvenergiat kasutava kütteseadmega.

Peale piirkondliku jaotuse suunab kliimaministri määrus üle-eestilise toetuse eelarvet sellegi põhjal, kuidas plaanitakse rekonstrueerida ja millise ehitisega on tegu. 20 miljonit eurot on ette nähtud tehaselise rekonstrueerimise kasuks otsustanud ühistutele ning kümme miljonit naabruskonnapõhiselt rekonstrueerijatele. 20 miljonit eurot suunatakse suurte korterelamute kordategemisse ning kümme miljonit muinsus- ja miljööväärtuslike korterelamute korrastamisse.

Määruses on võrreldes varasemaga veel muudatusi. Näiteks saavad seekordses voorus ka riigi ja omavalitsuste omandis olevate korteritega majad toetust taotleda. Veel on tingimustes tähelepanu pööratud ligipääsetavuse nõuetele, samuti ühistutel mahukaid rekonstrueerimisprojekte ellu viia aitavate tehniliste konsultantide pädevusele ja sõltumatusele. Peale selle on ühistutel uuendusena võimalus taotleda, et riigihangete registris korraldaks ehitushanke EISA, mitte tehniline konsultant nagu seni.