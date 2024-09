Rukkileib jõudis postmargile

Margi tiraaž on 20 000, mis jaguneb kahe variandi vahel. Peale reljeefse saab osta klassikalist marki. Postmark maksab 1,30 eurot ja selle on kujundanud Jaan Saar.

AS Eesti Posti juhatuse esimees Mart Mägi märkis, et rukkileiba kujutav postmark on Eesti inimeste välja pakutud idee, mistap see nüüd erilisel kujul ära trükiti. “Rukkileib on osa meie kultuurist ja ajaloost, mis jõuab postmargil rahvusvahelisele areenile,” ütles ta.

“Toidutootmine, eriti pagaritööstus on üks tööjõumahukamaid valdkondi. Rukkileiva kui Eesti toidu sümboli valimine postmargile on kogu toiduainesektorile kahtlemata suur au ja tunnustus,” avaldas toiduliidu juhataja Sirje Potisepp heameelt. “Rukkileib ei ole lihtsalt toit, vaid osa eestlase identiteedist, mis on kestnud põlvest põlve. Kuigi tuleb tõdeda, et rukkileiva söömine aasta-aastalt väheneb, ühendab see meid oma esivanemate traditsioonidega ja on maailmas väga ainulaadne toit, mis sobib nii argi- kui pidupäeva toidulauale.”