1000 eurot kadus tunniga kui mutiauku

Politsei teatel andis Pärnumaal elav mees teada, et sai 16. septembril e-kirja, mis näis olevat LHV pangast ja kus paluti uuendada oma andmeid. Mees vajutas kirjas olnud lingile ja sisestas enda mobiil-ID PIN-koodid. Hiljem avastas mees, et tema pangakontolt on tehtud ülekanne võõrale välisriigi pangakontole. Kahju on 960 eurot.

Lääne ringkonnaprokuratuuri prokuröri Hanna Variku sõnutsi sisestas mees PIN-koodid 16. septembril ajavahemikus 12.50–13.50 ja raha kanti teisele kontole üle kell 14.50. Kannatanu avastas ülekande võõrale kontole 23. septembril.

Variku jutu järgi saadavad selliseid e-kirju kurjategijaid praegu massiliselt ja ainus võimalus end niisuguste kelmide eest kaitsta on pangaga seotud toimingute puhul olla äärmiselt tähelepanelik. Kui telefonikelmid sihivad eelkõige venekeelset elanikkonda, siis SMSi ja e-kirja teel toime pandud kelmustega püütakse petta ka eesti keele kõnelejaid.

“Paraku võivad kelmide loodud veebilehed ja e-kirjad meenutada näiliselt päris pankade omi, ent tähelepanelikult vaadates võib leida märke, mis viitavad kelmusele,” märkis ta. “Alati tuleb süveneda detailidesse: milliselt aadressilt on kiri saadetud, millise aadressiga veebilehele kiri viis, kui grammatiliselt korralikus keeles tekstid on kirjutatud. Kui tekib vähimgi kahtlus, et tegemist on kelmusega, siis tuleb igal juhul PIN-koodide ja eriti PIN2 sisestamisest loobuda, sest nii võid tegelikkuses kinnitada hoopis tehingu, mida kelm teisel pool ekraani läbi viia püüab.”

Varik lisas, et alati on kahtluse korral võimalik siseneda päriselt vastava panga veebilehele ja helistada või kirjutada sealsele klienditeenindusele, et kontrollida, kas kirjas väidetu ikka vastab tõele.

Juhtunu uurimiseks alustati menetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb kelmust.