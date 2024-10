Põhja-Pärnumaa veefirma uus juht loodab parandada ettevõtte rahaseisu

Mako on Põhja-Pärnumaa valla omanduses äriühing, mille põhitegevus on veevarustuse ja heitvee kanaliseerimise teenuste pakkumine. Vastse juhi ülesandeks jääb ettevõtte igapäevane juhtimine ja arendamine, et tagada kvaliteetne teenus kohalikele elanikele.

Põhja-Pärnumaa valla avalike suhete spetsialist Eva Soosaar vahendas, et Vändras üles kasvanud ja piirkonnaga tuttav Rõõmusaar valiti välja üheksa kandidaadi seast. "Märtin paistis silma oma kohaliku tausta, päästjakogemuse ja väga hea suhtlemisoskuse poolest," märkis Mako nõukogu esimees Raul Peetson pressiteate vahendusel. "Usume, et tema teadmised ja pühendumus aitavad ettevõttel lahendada mitu olulist küsimust nagu veekadude vähendamine ja tulevikus efektiivsemalt toimetamine."

Vastne vee-ettevõtte juht tõi esile, et oluline on tagada teenuste kvaliteet ja klientide rahulolu. "Mulle kui Põhja-Pärnumaa valla kodanikule on tähtis Mako areng. Seepärast tunnen suurt motivatsiooni panustada ettevõtte finantsseisu parandamisse ja veekadude likvideerimisse," ütles Rõõmusaar. Viimased aastad on Mako toimetanud kahjumiga, mis 2023. majandusaasta aruande järgi oli pea pool miljonit eurot.