Arusaamatused Pärnu jõe suudmes tekitasid kuuldused paadist kalapüügi keelamise kohta

“Kalamehi on palju ja seal liiguvad ka purjetajad. Kui mõni mees ei saa aru, et kõik peavad jõele ära mahtuma, tekivadki hõõrumised,” tõdes jõele kalastusreise korraldav Taavi Holter, kelle sõnutsi viibib tipp-päevadel sillast muulide poole umbes poolsada paati, mis sobiva püügiplatsi peal ankrusse jäävad.

Holtri sõnutsi tekivad konfliktid peamiselt seetõttu, et kalamehed, kes jõel liikumise reegleid ei tunne ega ole kursis Pärnu sadama ja jahtklubi eeskirjaga, segavad jahtide liikumist. Probleeme on olnud kolmapäevaõhtuti toimuvate kesknädalaringi sarivõistluste ajal. Laste purjetamistreeningute ajal taanduvad paadimehed treenerite jutu peale sportimiseks mõeldud alalt.

Pärnu jahtklubi tegevjuht Raiko Lehtsalugi tunnistas, et intsidente jahisõitjate ja kalameeste vahel on ette tulnud, aga nii hull asi ei ole, et kalapüügi selle pärast jõel keelama peaks.