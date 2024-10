Politseikadetid tuletavad täna Pärnu kesklinnas meelde helkuri olulisust

Peale helkurite jagamise kaunistatakse eri asukohtades puud helkuritega, et möödujatel oleks hiljem võimalik see puu otsast võtta ja endale külge riputada.

Aktsiooni eesmärk on tõsta teadlikkust helkuri kandmise vajalikkusest. Helkur on lihtne, kuid oluline vahend, mis võib päästa elusid, muutes inimesed pimedal ajal autojuhtidele paremini nähtavaks. Helkurita jalakäija on lähitulede valguses nähtav alles 30 meetri kauguselt, mis annab autojuhile reageerimiseks väga vähe aega. Õnneks saab enda nähtavust kvaliteetset helkurit kandes tunduvalt parandada: nii on inimene lähitulede valgusvihus nähtav juba 130 meetri ja kaugtulede vihus koguni 300 meetri pealt.