Tee- ja ilmaolud varieeruvad maakonna piires, kuid kohati on lumesadu intensiivne ja tihe, mistõttu võivad teed olla raskesti läbitavad. Kogu Pärnumaa teehooldaja masinapark on väljas ning esmalt puhastatakse põhi- ja tugiteid, mistõttu siinsetele kõrvalteedele veel ei jõuta. Peale selle on teedele langenud puid, mis takistavad hooldemasinate tööd.