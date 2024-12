Keskmine naiskodukaitsja selgus aasta lõpetamisel

Nende sõnade tõestusena vaatas Lepik aastale tagasi ja tõdes, et iga kuu on õppustel ja üritustel väljas olnud ligemale 80 naist. Kaitseväe suurõppusega Kevadtorm olid seotud toitlustuse, evakuatsiooni, meditsiini ja teiste erialarühmade liikmed. NKK Pärnumaa ringkond korraldas üle-eestilise esmaabivõistluse, mille kordaminekule aitas kaasa arvukalt liikmeid.

Lepik esitles avakõnes ringkonna keskmist naiskodukaitsjat, kes on 43aastane, kelle nimi on Tiina, kes on kogunud aastaga 90 osalustundi ja kelle ametikoht on kas staabiassistent või meeskonna ülem.