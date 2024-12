Liivi meretuulepark läbis keskkonnamõju hindamise

Skepast ja Puhkimi eksperdirühm analüüsis kolme alternatiivi mõju keskkonnale. Variandid erinesid tuulikute arvu ja võimsuse poolest.

Skepast ja Puhkimi juhteksperdi Veronika Verši sõnul kinnitab aruanne, et leevendusmeetmeid rakendades ei avalda Liivi meretuulepark keskkonnale olulist negatiivset mõju. "Mõju hindas üle 45 oma eriala professionaali nii Eestist kui ka välismaalt. Peale põhjalike keskkonnauuringute hinnati sotsiaalmajanduslikku ja visuaalset mõju, müra ning vibratsiooni toimet," ütles Verš. "Eelistada tuleks tuuleparki, mis koosneb suurema ühikvõimsuse, kuid väiksema koguarvuga tuulikutest."

Enefit Greeni meretuuleenergia valdkonnajuht Johann-Gustav Lend märkis, et Liivi meretuulepark kataks poole Eesti praegusest elektritarbimisest ja annaks tõuke majanduse arengule. "Meretuulepark kiirendab üleminekut kliimasõbralikule ja vähese heitega energiatootmisele, tagab taskukohase energiahinna ning vähendab Eesti sõltuvust elektriimpordist," lausus Lend. "Samal ajal tuleb silmas pidada, et tegu on suure investeeringuga ja selle realiseerumine eeldab elektrienergia hinnakindluse mehhanismide olemasolu, sest sellise pargi rajamist ei ole võimalik ainult turupõhiselt rahastada."

Meretuulepark looks Pärnumaale ligikaudu 260 ehitusaegset ja 100 pikaajalist stabiilset töökohta. Samuti saavad kasu läheduses asuvad kohalikud omavalitsused, kellele makstava tasu suurus sõltub elektri hinnast. Kui elektri hind on näiteks 50 eurot megavatt-tund, on tasu üle 700 000 euro aastas.



Aruanne on esitatud tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA). Pärast tutvumist avalikustab TTJA aruande ning kuulutab välja avaliku arutelu aja. Kohalikud omavalitsused ja kogukonnad tutvusid mõjuhindamise uuringute tulemustega sel kevadel ja sügisel korraldatud infopäevadel.



Liivi meretuuleparki on kavas püstitada kuni 84 tuulikut koguvõimsusega 1000 megavatti, aastane elektritoodang on kuni neli teravatt-tundi. Park asub Liivi lahes, Kihnu saarest 11 ja Häädemeestest 16 kilomeetri kaugusel. Meretuulepargi eeldatav ehitusaeg on 2028.–2030. aastal.