Otseülekanne Riik esitleb turismi pikka plaani

Eesmärk on kujundada Eesti kui turismisihtkoht innovatsiooni, kestlikkuse ja erakordse külalislahkuse sõlmpunktiks, muutes meie eripära tuluks, olgu see siis digiriik, kultuuri- ja loodusrikkus, gastronoomia või tavapärane eluolu.

Need eesmärgid on kokku lepitud 300 turismi- ja majanduseksperdiga, läbinud avaliku kooskõlastuse ja neid tulemusi täna tutvustataksegi.

Majandus- ja tööstusministri Erkki Keldo sõnade kohaselt on turism Eesti majanduse tähtis osa, millel on oma roll majanduse konkurentsivõimet kasvatavate investeeringute riikitoomisel. “Turismisektor aitab luua Eesti külalistele esmamulje meie riigist, mõjutades sellega investeerimisotsuseid. Turismi pika vaate eesmärk on panna paika sihid, millega suurendada meie riigi atraktiivsust nii turismi- kui ettevõtlussihtkohana,” ütles minister.