Rotary klubi kinkis Sütevakale uue klaveri

Sütevaka direktor Andres Laanemets rääkis juba sügise hakul kooli juurdeehituse avamisel, et kuna ehitus läks kallimaks, kui nad oleks soovinud, siis sisustuseks enam raha ei jätkunud. Toona korraldati annetuste kogumine, et kooliaasta alguses saaks uues majas õppetööga siiski alustada.

Pärnu Rotary klubi president Andres Sooniste märkis, et Pärnumaa tervet selle sajandi kultuurilist palet on ilmestanud ja mitmekesistanud jõuliselt just Sütevaka inimeste algatus, initsiatiiv ja südikus. "Me usume – võib-olla ehk pisut naivistlikult, aga siiski –, et janu teadmiste ja oskuste järele ei ole meie ümbert kadunud ning mõnikord võib väikegi heategevuslik nügimine esile kutsuda võimsa resonantsi," kõneles Sooniste.