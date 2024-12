Kodanikujulguse aumärgi saanu kutsus Pärnus noakangelasele politsei

Kodanikujulguse aumärke jagab justiitsministeerium juba 2004. aastast. Sellega tunnustatakse inimesi, kes on oma tegevusega ära hoidnud kuriteo või tõkestanud selle toimumist, aidanud kinni pidada kurjategijaid või osutanud abi kuriteoohvritele. Samuti on võimalik aumärki anda olulise panuse eest inimeste turvatunde tõstmisel.

Dmitri Šerstjuk märkas eelmise aasta septembri lõpus Viiking spaakeskuse ees arenevat konflikti kahe võõra meesterahva vahel, kellest üks paistis käes hoidvat nuga. Dmitri tajus, et olukord võib kujuneda äärmiselt ohtlikuks ja reageeris kiiresti – spaakeskuse fuajeesse sisenedes helistas ta kohe hädaabinumbril 112, andes teada, et keskuse ees on toimumas kaklus ja ühel osapoolel on käes nuga.