Pärnumaal saadab politsei musta jõulukaardi üle poolesajale inimesele

Lähipäevil leiavad 850 liiklushuligaani kõikjal Eestis oma postkastist musta jõulukaardi, mille eesmärk on panna neid mõtlema enda tegude ohtlikkuse üle. Pärnumaal saavad tänavu musta jõulukaardi 52 inimest ja neist kolm on põhjustanud ka liiklusõnnetuse. Mullu oli niisuguse pühadekaardi saajaid Pärnumaal kümne võrra vähem.

Meie maakonnas musta jõulukaardi saavatest inimestest seitse said selle ka eelmisel aastal ja kuus üle-eelmisel aastal. Seega on kokku 13 inimest, kelle mõistusele ja südametunnistusele on sel moel varemgi koputatud.

Ka mujal Eestis on musta jõulukaardi saajate hulk võrreldes kahe eelmise aastaga kasvanud. Politseikolonelleitnant Sirle Loigo sõnutsi on see selge märk liiklusolukorra halvenemisest. "Praegu tuleb karta kaasliiklejaid märksa rohkem kui röövlit, sest kunagi ei saa kindel olla, et mõni liiklushuligaan sind surnuks või vigaseks ei sõida," ütles Loigo.