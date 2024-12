GALERII Toomapäeva tuleetendusel saadeti minema halvad mõtted ja kuulutati jõulurahu

Vaatamata vihamale ja rajule tuulele oli hea hulk rahvast kogunenud tuleetendust jälgima. Tugev tuul, mis puhus süüdatud tuld ja lehvitas esinejate riideid, lisas etendusele müstikat juurde. Tantsuetenduse juhtivaks ideeks oli halbade mõtete põletamine. Kõik selle aasta halvad mõtted ja soovid põletati puhastustules ja valati hea õnne tinaks. Linlasedki võisid oma halvad mõtted kirja panna ja poetada kaubanduskeskuses Port Artur2 üles seatud tünnidesse. Etenduse lõpus loeti halbu mõtteid ettegi. Kellele need kunagi kuulusid, pole teada. Keegi soovis, et kõik tema aia mutid saaks sügelised ja sureks silmavähki. Keegi leidis, et perspektiiv puudub. Keegi kurtis, et miks kehtib praegu Eesti poliitikute ja võimu juures olevate inimeste kohta tsitaat: "Tarkus on sind kaua taga ajanud, aga sa oled alati kiirem." Pärast ettelugemist leidsid need mõtted koha tules.