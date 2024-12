Kontroll Üle poole lapsi vedanud bussidest ei vastanud nõuetele

"Lasterühma tunnusmärgid on olulised, kuna need annavad kaasliiklejatele märku, et bussis sõidavad lapsed. Märkide selge nähtavus ja nõuetele vastavus aitab suurendada teiste liiklejate tähelepanelikkust ja vähendab liiklusõnnetuste riski," ütles transpordiameti veonduse järelevalve osakonna juhataja Karl Tiitson. Tema sõnutsi tuleb erilist tähelepanu pöörata märkide suurusele ja paigutusele, et neid oleks igas olukorras hästi näha.

Samuti on vedajatel kohustus laste pealevõtmisel ja nende väljumise ajal kasutada ohutulesid, et anda kaasliiklejatele selge signaal võimaliku ohu kohta. Ohutulede kasutamine aitab vähendada liiklusriske ja tagab laste ohutuse peatuste läheduses.

Tiitson rõhutas, et lasterühmade vedamisega seotud nõuded ei ole pelgalt formaalsed. Need on olulised, et tagada laste ohutus ühistranspordis. Iga vedaja vastutus on tagada, et nende sõidukid vastaksid kõigile kehtestatud nõuetele, sealhulgas lasterühma tunnusmärkide paigaldamisele.