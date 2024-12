Pärnu pargist varastati jõulupuu

“Jõulude aegu juhtub uskumatuid lugusid. Kohe lausa selliseid, kus mõistus hakkab tõrkuma, et kuis ja kas ja miks?! Pole ju võimalik! Täiesti uskumatu lugu on ka see, et keegi otsustas endale kuusepuu otse Rannapargist soetada. Kui pilte ei oleks, siis tõesti ei uskuks. Ei ole see vaid uskumatu lugu, vaid suisa rumal tegu. Ei tea, kas keegi "kangelast" nägi, aga kui siiski, siis palun andke meile teada. Jõulude ajal saab ka soovida. Suur-suur soov, et hoiaksime ühiselt oma linna!” seisab linnavalitsuse postituses.